Österreich verhängt zweiten Komplett-Lockdown

14.11.2020 17:00 Uhr

Wien: Die österreichische Regierung verhängt wegen der hohem Corona-Infektionszahlen einen zweiten Komplett-Lockdown. Bundeskanzler Kurz teilte in einer Pressekonferenz mit, dass ab dem kommenden Dienstag dieselben drastischen Einschränkungen in Kraft treten wie im Frühjahr. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Österreich werden somit auf den ganzen Tag ausgeweitet. Alle Geschäfte, die nicht Waren für den täglichen Bedarf verkaufen, müssen schließen. Auch alle Schulen sollen dann auf Fernunterricht umstellen. Der Lockdown soll bis einschließlich 6. Dezember gelten. Kurz begründete den Schritt damit, dass bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen die Intensivstationen überfordert wären. Er appellierte an die Bürger, ihre Kontakte drastisch einzuschränken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 17:00 Uhr