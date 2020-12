Österreich verhängt Quarantänepflicht für Einreisende

Nachrichtenarchiv - 02.12.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich verhängt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht. Ziel sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, teilte die Regierung in Wien mit. Kanzler Kurz sprach in diesem Zusammenhang von einem konsequentes Grenzregime, damit das Virus nicht durch Touristen ins Land getragen werde. Der Schwellenwert sind mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Das gilt praktisch für alle Nachbarstaaten. Die Lifte in den Skigebieten dürfen ab dem 24. Dezember öffnen - und können somit im Wesentlichen von Einheimischen genutzt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.12.2020 14:15 Uhr