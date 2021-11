Österreich verhängt Lockdown ohne Ausnahmen

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich geht ab kommender Woche erneut in einen landesweiten Lockdown. Das hat Bundeskanzler Schallenberg bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass sich die Regierung mit den neun Bundesländern auf diese Maßnahme verständigt hat. Schallenberg kündigte zudem eine Impfpflicht ab Februar an. In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.000, die Krankenhäuser bereiten sich auf eine Triage vor. Seit Montag gilt bereits ein landesweiter Lockdown für Ungeimpfte. Gestern hatten die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich angekündigt, die Maßnahme auf ihre gesamte Bevölkerung auszuweiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 11:00 Uhr