Österreich verhängt landesweiten Lockdown für alle

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In ganz Österreich wird das öffentliche Leben wieder komplett heruntergefahren. Von Montag an tritt wieder ein Lockdown für alle in Kraft, das heißt, die Gastronomie, Geschäfte und alle Sport- und Kulturstätten müssen schließen, abgesehen von Geschäften des täglichen Bedarfs. Das soll vorerst für zehn Tage gelten, danach soll die Lage neu bewertet werden. Damit reagieren die österreichische Bundesregierung und die Länder auf die weiter dramatisch steigenden Corona-Zahlen. In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp unter 1.000, die Krankenhäuser bereiten sich auf eine Triage der Patienten vor. Bundeskanzler Schallenberg begründet den neuen Lockdown damit, dass es nicht gelungen sei, genügend Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Deshalb soll es ab Februar auch eine allgemeine Impfpflicht geben. Derzeit sind in Österreich rund 66 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 11:45 Uhr