Österreich verhängt doch kein Landeverbot für Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen

Wien: Österreich verhängt nun doch kein Landeverbot für Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen. Wie das Außenministerium in Wien mitteilte, wird es stattdessen Fieberchecks an den Flughäfen geben. Für die Kreise Gütersloh und Warendorf hält Österreich jedoch eine Reisewarnung aufrecht. Generell gelten aber für deutsche Staatsbürger keine Einreisebeschränkungen, das heißt, sie können ohne Quarantäneverpflichtungen und Vorlage negativer Corona-Tests einreisen. Im Gegensatz dazu haben mehrere deutsche Bundesländer ein Beherbergungsverbot oder andere Beschränkungen für Menschen aus den Corona-Hotspots in NRW festgelegt, die keinen negativen Test vorlegen können, darunter auch Bayern. In Rheinland-Pfalz gilt eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 09:00 Uhr