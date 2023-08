Österreich und Slowenien kämpfen mit Überschwemmungen

Meldungsarchiv - 05.08.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wien: Die Lage in den Überschwemmungsgebieten im Süden Österreichs und in Slowenien bleibt angespannt. Meteorologen warnen vor neuen heftigen Regenfällen. In einigen Kommunen lösten die Behörden Katastrophenalarm aus. Im Lavanttal in Unterkärnten wurden vorsichtshalber 70 Häuser evakuiert. Die Bewohner wurden aufgefordert, vorübergehend möglichst bei Freunden und Verwandten unterzukommen. In der Nacht zu gestern hatte Starkregen Murenabgänge und Überschwemmungen verursacht. Der Kärntner Ort Bad Eisenkappel ist laut Nachrichtenagentur APA seit gestern Abend von der Außenwelt abgeschnitten. In Slowenien sind drei Menschen bei den Unwettern ums Leben gekommen. Bewohner wurden mit Hubschraubern aus überfluteten Gebieten gerettet, Straßen und Eisenbahnlinien waren wegen der Wassermassen unterbrochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 08:00 Uhr