Österreich und Slowenien kämpfen mit Überschwemmungen

Meldungsarchiv - 05.08.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Wien: In den Überschwemmungs-Gebieten im Süden Österreichs bleibt die Lage angespannt. In St. Paul im Kärntner Lavanttal wurden nach Warnungen von Meteorologen vorsichtshalber 70 Häuser evakuiert. Für neun Gemeinden und einen Stadtteil der Landeshauptstadt Klagenfurt gilt bis zum Nachmittag Katastrophenalarm. Am Abend drohte zeitweise ein kleiner Damm zu brechen. Schwere Unwetter hatten gestern auch das benachbarte Slowenien getroffen. Flüsse traten über die Ufer, Straßen und Brücken wurden überspült, Häuser standen unter Wasser. Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei meldete drei Todesfälle. Für heute ist weiterer Regen vorausgesagt. Auch für Teile Bayerns gilt eine Warnung wegen heftigen Starkregens und ergiebigen Dauerregens.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2023 06:45 Uhr