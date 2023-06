Meldungsarchiv - 30.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wien: In Österreich und der Schweiz treten morgen - also zum 1. Juli - neue Jagdverordnungen in Kraft, die den Abschuss von Wölfen erleichtern. Wie schon in Kärnten, Tirol und Niederösterreich dürfen dann auch in Oberösterreich Wölfe geschossen werden, wenn sie Nutztiere wie Schafe oder Ziegen gerissen haben. In der Schweiz dürfen Einzelwölfe ab sechs Rissen getötet werden oder wenn sie keine Scheu vor Menschen zeigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 09:00 Uhr