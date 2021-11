Österreich und Griechenland verschärfen Coronaregeln

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich gilt ab Montag die 2G-Regel für die meisten öffentlichen Innenräume. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen dann etwa Lokale und Friseure besuchen, die Regel gilt auch für Veranstaltungen und Tourismusbetriebe. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt bei rund 520. Auch Griechenland verschärft die Corona-Regeln. Allerdings wird hier für Innenräume die 3G-Regel eingeführt. Außerdem müssen sich Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind, künftig zweimal pro Woche testen lassen. // Die griechische Regierung will die neuen Maßnahmen auch mit Hilfe von 8.000 Polizisten durchsetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 11:45 Uhr