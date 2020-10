Österreich und fast ganz Italien sind Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat weitere Länder in Europa zu Corona-Risikogebieten erklärt. Nun stehen Österreich bis auf zwei kleine Teile und fast ganz Italien auf der Liste. Außerdem werden Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Zypern auf die Risikoliste hinzugefügt. Erstmals wurden auch Gebiete in Griechenland und Lettland als Risikogebiete eingestuft. Weitere Regionen kommen in Dänemark, Portugal, Schweden und Litauen hinzu. Auch die kleinen Staaten Monaco, San Marino und der Vatikan sind nun Risikogebiete. Europaweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Auch in Deutschland erreichen die Zahlen einen neuen Höchstwert - das Robert Koch-Institut meldet heute 18.681 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 11:15 Uhr