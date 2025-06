Österreich stellt Waffenrecht auf den Prüfstand

Wien: Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz ist in Österreich eine Diskussion über das Waffenrecht entbrannt. Heute befasst sich der Sicherheitsrat in Wien damit. Auch über Präventionsmaßnahmen soll gesprochen werden. Bundespräsident van der Bellen zeigte sich erschüttert und regte mögliche gesetzliche Änderungen an. Es müsse geprüft werden, ob das österreichische Waffenrecht den modernen Anforderungen entspreche, sagte er. Der Schütze, ein 21-jähriger Ex-Schüler, besaß seine Tatwaffen legal - eine Schrotflinte und eine Pistole. Zehn Menschen tötete er damit, bevor er sich selbst erschoss. Sein Motiv ist immer noch unklar. Am Abend findet im Wiener Stephansdom ein Gedenkgottesdienst für die Opfer statt, an dem die gesamte Staatsspitze teilnehmen soll.

