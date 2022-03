Österreich setzt allgemeine Impfpflicht vorläufig aus

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich hat die seit Anfang Februar geltende Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen ausgesetzt. Sie sei angesichts der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante des Coronavirus nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Edtstadler. Man setze die Empfehlungen der zuständigen Kommission selbstverständlich um, so die ÖVP-Politikerin. Damit sei das letzte Kapitel in Sachen Impfpflicht aber nicht geschrieben, betonte sie. Das Gesetz bleibe quasi im Hintergrund bestehen, um flexibel reagieren zu können. Verfassungsmäßigkeit und wissenschaftliche Evidenz seien Grundlagen der Entscheidung, sagte der neue Gesundheitsminister Rauch. Die Impfpflicht in Österreich galt seit Anfang Februar - ab nächster Woche hätten Geldstrafen verhängt werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 11:00 Uhr