Österreich schnürt nach Hochwasser milliardenschweres Hilfspaket

Wien: In Österreich hat die Regierung ein milliardenschweres Hilfspaket für die Opfer des Hochwassers beschlossen. Der Katastrophenfonds wird von 300 Millionen auf eine Milliarde Euro aufgestockt. Teile der Summe sollen als Soforthilfe ausgezahlt werden. Auch für vom Hochwasser geschädigte Firmen gibt es Unterstützung. Sie können Kurzarbeit anmelden, ihre Steuern stunden oder zinslose Kredite aufnehmen. In den kommenden Jahren will die schwarz-grüne Regierung rund eine Milliarde Euro in den Ausbau des Hochwasserschutzes investieren, um zukünftige Schäden zu verhindern. Die Opposition bemängelt, es sei nicht klar, wie die Hilfen finanziert weden sollen. - Ende des Monats wird in Österreich ein neues Parlament gewählt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 14:00 Uhr