Österreich schließt wieder Geschäfte und Schulen

Nachrichtenarchiv - 18.12.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich geht in den dritten harten Lockdown. Das hat Bundeskanzler Kurz vor wenigen Minuten in Wien nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten angekündigt. Nach seinen Worten soll der Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen beginnen. Ab 26. Dezember bis zum 18. Januar gelten ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Zudem bleiben Schulen sowie große Teile des Handels geschlossen.Nach dem Ende des Lockdowns soll es eine indirekte Testpflicht geben. Bürger, die nicht bereit sind sich testen zu lassen, unterliegen dann eine weitere Woche den strengen Bedingungen. Österreich hatte erst am 7. Dezember wieder landesweit die Geschäfte und Schulen nach einer dreiwöchigen Schließung

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.12.2020 18:15 Uhr