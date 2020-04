Österreich schließt Ferientourismus im Sommer nicht aus

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Regierung in Österreich schließt nicht aus, dass im Sommer wieder Urlauber ins Land kommen können. Tourismusministerin Köstinger hat der Zeitung "Die Presse" gesagt, die Einschränkungen der Reisefreiheit blieben zwar in den nächsten Monaten bestehen. Wenn Länder wie Deutschland aber auf einem guten Weg seien, könne man sich durchaus bilateral einigen. Noch lasse sich jedoch schwer einschätzen, wie sich die nächsten Monate entwickeln, so die Ministerin. Im vergangenen Sommer ist mehr als jede dritte Übernachtung in Österreich von Deutschen gebucht worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 06:00 Uhr