Österreich schließt faktisch Grenze in der Weihnachtszeit

Wien: Österreich riegelt sich für die Weihnachtszeit faktisch von seinen Nachbarländern ab. Zwischen Mitte Dezember und dem 10. Januar gilt für alle Einreisenden eine zehntägige Quarantänepflicht; ein genauer Starttermin wurde noch nicht genannt. Kriterium dafür ist die 14-Tage-Inzidenz. Liegt sie in einem Land über dem Wert 100, gilt die Quarantänepflicht. In Deutschland beträgt sie laut der Weltgesundheitsorganisation derzeit 300. Damit ist ein Skiurlaub in Östereich für deutsche Touristen quasi nicht möglich. Der bayerische Ministerpräsident Söder hält die Regelung in Österreich für richtig. Auf Twitter schrieb Söder wörtlich: "Auch wenn es schwer fällt: Sicherheit geht vor. Die Ferien dürfen nicht zu einem Risiko werden." Bundesgesundheitsminister Spahn äußerte sich ähnlich. Alle hätten die Erfahrungen aus Februar und März noch in den Knochen, als durch den Rückreiseverkehr aus dem Skiurlaub das Virus teils unbemerkt in fast alle EU-Staaten mitgebracht worden sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2020 18:00 Uhr