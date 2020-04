Österreich öffnet Mitte Mai die Schulen wieder

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Regierung in Österreich hat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. Kanzler Kurz kündigte auf einer Pressekonferenz am Mittag an, dass die Schulen des Landes ab dem 15. Mai schrittweise ihren Betrieb aufnehmen. Auch die Gastronomie darf zu diesem Zeitpunkt wieder öffnen, allerdings nur bis 23 Uhr. Schon mit dem 1. Mai öffnen laut Kurz sämtliche Geschäfte. Auch Masseure, Fußpfleger und Friseure dürfen ihre Dienstleistungen dann wieder anbieten. Kurz betonte allerdings, dass jeder Masken tragen und den Sicherheitsabstand beachten müsse. Vizekanzler Kogler sagte, die Regierung setze künftig verstärkt auf die Eigenverantwortung der Bürger. Zuletzt haben sich in Österreich weniger als 100 Menschen pro Tag angesteckt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 18:15 Uhr