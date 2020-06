Österreich öffnet Grenzen zu allen Nachbarstaaten außer Italien

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich öffnet ab morgen seine Grenzen zu fast allen Nachbarstaaten. Drei Monate lang galten Corona-bedingte Reisebeschränkungen. Die werden jetzt für Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn aufgehoben. Das kündigte Außenminister Schallenberg in Wien an. Einzige Ausnahme ist Italien. Dort bleiben die Beschränkungen zunächst bestehen, kommende Woche soll die Lage neu eingeschätzt werden. Die Regierung in Wien sei im regen Kontakt mit Rom, betonte Schallenberg. Nach seinen Worten ist geplant, die österreichisch-italienische Grenze zu öffnen, sobald es die Zahlen zulassen. Für die anderen sieben Nachbarländer gilt dann der Zustand von vor Corona-Zeiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 18:15 Uhr