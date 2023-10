Österreich meldet rund ein Dutzend Wolfsabschüsse in 2023

Wien: In Österreich sind in diesem Jahr bereits rund ein Dutzend sogenannter Risiko- oder Schadenswölfe abgeschossen worden. Das meldet das Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs. Ermöglicht wurde das durch gesenkte Hürden bei der Jagd auf Wölfe, die nach EU-Regeln eigentlich streng geschützt sind. Ein Sprecher des Österreichzentrums sagte, zeitweise seien in Österreich rund 80 Wölfe unterwegs gewesen. Die meisten von ihnen wurden demnach in Tirol und Kärnten bejagt. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur APA sind die Fälle von gerissenen Ziegen und Schafen in dieser Almsaison stark zurückgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 14:00 Uhr