Österreich meldet Rekord an Corona-Neuinfektionen

Wien: Der Anstieg der registierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt in Österreich nach einem abermaligen Sprung so hoch wie zuletzt Ende März. Die Behörden meldeten heute 869 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden, mehr als die Hälfte davon in der Hauptstadt. Vor einer Woche hatten die Zahlen bei höchstens 400 neuen Fällen pro Tag gelegen. Gesundheitsminister Anschober sagte, die Lage sei nicht mit der vom Frühjahr vergleichbar, weil mehr getestet werde als je zuvor. Besorgniserregend sei die Entwicklung trotzdem. Deshalb gilt ab Montag wieder Maskenpflicht in österreichischen Geschäften. Experten sollen in der kommenden Woche weitere Empfehlungen ausarbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 23:00 Uhr