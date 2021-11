Österreich meldet höchste Zahl an Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich ist die Zahl der neu mit Covid-19 Infizierten auf einen Höchststand gestiegen. Den Behörden zufolge haben sich innerhalb von 24 Stunden knapp 10.000 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus angesteckt. Das ist gegenüber der Vorwoche eine Zunahme um 60 Prozent. Deshalb müssen ab Montag in Österreich auch wieder strengere Corona-Maßnahmen beachtet werden. Dann gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die sogenannte 2G-Regel. In Österreich sind 64 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Der EU-Durchschnitt beträgt 67 Prozent. Um die Menschen zu einer Boosterimpfung zu bewegen, sollen die Einstiegsimpfungen nur noch maximal neun Monate anerkannt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.11.2021 01:00 Uhr