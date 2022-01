Österreich lockert seine Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich lockert im Februar stufenweise seine Corona-Auflagen. Wie Bundeskanzler Nehammer mitteilte, verschiebt sich die Sperrstunde für die Gastronomie am 5. Februar von derzeit 22 auf 24 Uhr. Eine Woche später entfällt dann die 2G-Regel im Handel. Eine weitere Woche darauf gilt in der Gastronomie und im Tourismus statt 2G wieder die 3G-Regel. Damit ist es dann wieder möglich, mit einem negativen Test eine Gastwirtschaft zu besuchen. Die Regierung begründet die Lockerungen mit der relativ entspannten Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 13:00 Uhr