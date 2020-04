Österreich lockert die Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich lockert wie geplant die strikten Maßnahmen in der Corona-Krise. Der österreichische Bundeskanzler Kurz sagte auf einer Pressekonferenz, das sei möglich, weil sich die Infektionszahlen gut entwickelten. Er sprach von einer neuen Normalität. Das Leben sei nicht so wie früher, aber man könne jetzt zumindest einen ersten Schritt in Richtung Öffnung machen. Konkret heißt das, dass kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Die Ausgangsbeschränkungen aber bleiben und die Menschen sollen laut Kurz auch weiterhin von zuhause aus arbeiten. Soviel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig, das sei die Leitlinie für die nächsten Wochen und Monate. Man werde die Entwicklung genau beobachten, so Kurz, und wörtlich: "Sollten sich Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, werden wir die Notbremse ziehen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 12:00 Uhr