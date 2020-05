Österreich lockert Corona-Sperren

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Bei den Corona- Maßnahmen setzt Österreich seinen Kurs der Lockerung weiter fort. Von heute an dürfen alle Geschäfte und viele Dienstleister wie Friseure wieder öffnen. Es gilt aber nach wie vor das Gebot, möglichst einen Mindestabstand von einem Meter einzuhalten sowie Mund und Nase zu bedecken. Auch die Hygiene-Vorschriften sind weiter in Kraft. Im nächsten Schritt sollen Mitte Mai Lokale und Restaurants geöffnet werden und Ende Mai dann Hotels. In Spanien werden ab heute die strengen Ausgangssperren auch für Erwachsene gelockert. Italien plant dies für Montag. Frankreich dagegen will die Ausgangsprerren erst ab dem elften Mai lockern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 06:00 Uhr