Österreich lockert Corona-Beschränkungen - Baumärkte öffnen wieder

Wien: In Österreich dürfen ab heute die meisten Geschäfte wieder öffnen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wagt das Land damit einen ersten Schritt in Richtung Normalität. Die Verkaufserlaubnis gilt für Bau- und Gartenmärkte sowie für kleinere Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Für den Kundenverkehr gelten strenge Auflagen: Händler, die zu viele Menschen auf einmal in den Verkaufsraum lassen, müssen mit einer Strafe rechnen. Alle Mitarbeiter und alle Kunden müssen Mundschutz tragen. Große Geschäfte und Friseursalons bleiben weiter geschlossen, sie dürfen wohl am 2. Mai wieder aufsperren. Österreichs Regierung macht alle weiteren Entscheidungen aber abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen.

