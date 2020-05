Österreich lockert Corona-Beschränkungen

Schäuble mahnt: Staat kann nicht alles zahlen

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble befürchtet, dass die Bürger die Kraft des Staates in der Corona-Wirtschaftskrise überschätzen. In einem Zeitungsinterview sagte Schäuble, er habe die Sorge, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, der Staat könne jetzt für alles aufkommen. Der CDU-Politiker wörtlich: "Am Ende können wir aber für Hilfen und Sozialleistungen nur so viel aufwenden, wie erwirtschaftet wird." Schäuble rechnet nach eigenen Worten mit einem Schub bei der Digitalisierung. Außerdem glaubt er, dass sich die soziale Marktwirtschaft in der Krise bewähren wird . In der Debatte um den Ausstieg vom Shutdown sieht der CDU-Politiker einen Überbietungswettbewerb. Er sprach sich wie Kanzlerin Merkel für eine vorsichtige Öffnung aus. Dagegen dringt der Bundesverband der Industrie angesichts des Konjunktureinbruchs auf einen klaren Ausstiegsplan. Verbandspräsident Kempf verlangt, dass nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel am 6. Mai ein verbindlicher Exit-Plan steht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 09:15 Uhr