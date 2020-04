Österreich lockert Ausgangsbeschränkungen ab 1. Mai

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich beendet in wenigen Tagen die Corona-Ausgangsbeschränkungen. Demnach benötigen die Bürger ab dem 1.Mai keinen triftigen Grund mehr, um das Haus zu verlassen, teilte Gesundheitsminister Anschober mit. Versammlungen von bis zu 10 Personen sind dann möglich. Für Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von einem Meter ausreichend. Außerdem darf in Österreich die Gastronomie ab 15. Mai wieder öffnen. An Tischen dürfen dann vier Erwachsene sitzen, plus Kindern. Die Mitarbeiter im Service müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

