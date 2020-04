Österreich lockert Auflagen in Corona-Krise weiter

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich lockert die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie weiter. Hintergrund sei die günstige Entwicklung, teilte Gesundheitsminister Anschober mit. Ab dem 1. Mai müssen Menschen lediglich zu Personen, die nicht zum Haushalt gehören, einen Mindestabstand von einem Meter einhalten, auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften ist den Angaben nach weiter nötig. Lockerungen gelten ab 15. Mai in der Gastronomie. Lokale dürfen dann unter Auflagen wieder von 6 bis 23 Uhr öffnen. Ende Mai können auch Hotels und Freibäder ihren Betrieb wieder aufnehmen. Derweil haben sich Medienberichten zufolge mehr als 250 deutsche Urlauber einem Ermittlungsverfahren zur Ausbreitung des Coronavirus in Tirol angeschlossen. Dem Land und der Tourismusbranche wird vorgeworfen, nicht schnell genug auf die Ausbreitung reagiert und den Skibetrieb zu spät gestoppt zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 13:00 Uhr