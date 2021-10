Österreich leitet Kurz-Nachfolge ein

Wien: In Österreich kann die Koalition aus ÖVP und Grünen nach dem Rückzug von Kanzler Kurz offenbar weiterregieren. Der designierte Nachfolger und langjährigen Berater von Kurz, Außenminister Schallenberg, soll in Kürze mit Bundespräsident Van der Bellen sprechen. Davor ist ein Treffen zwischen Schallenberg und dem Chef der mitregierenden Grünen, Vizekanzler Kogler, geplant. Schallenbergs Vereidigung als Kanzler wird in den nächsten Tagen erwartet. Kurz will ÖVP-Chef bleiben und als Fraktionschef ins Parlament wechseln. Das kritisierte die Chefin der sozialdemokratischen SPÖ, Rendi-Wagner: So werde der alte Kanzler als "Schattenkanzler" weitermachen. Die Staatsanwaltschaft verdächtig enge Mitstreiter von Kurz, ihm den Weg an die Parteispitze und ins Kanzleramt mit gekaufter Medienberichterstattung geebnet zu haben. Dafür soll Steuergeld verwendet worden sein. Kurz war aus Sicht der Ermittler an der Korruption beteiligt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 12:00 Uhr