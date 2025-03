Österreich lehnt Rücknahme zurückgewiesener Asylbewerber ab

Wien: Widerstand gegen die Pläne von Union und SPD kommt auch aus Österreich. Dabei geht es um die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze zu Deutschland. Österreich werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien mit. Wer einen Asylantrag stelle, dürfe nach geltendem EU-Recht nicht abgewiesen werden. - Die neue österreichische Regierung plant selbst restriktive Maßnahmen in den Bereichen Asyl und Migration. So soll etwa der Familiennachzug vorübergehend gestoppt werden. Im Falle zunehmender Asylanträge könnte auch die EU-Notfallklausel in Kraft treten und gar keine neuen Anträge mehr angenommen werden.

