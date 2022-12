Österreich legt Veto gegen Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens ein

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Länder Rumänien und Bulgarien können vorerst nicht auf einen Beitritt zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen hoffen. Beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel hat Österreich sein Veto gegen die einstimmig erforderliche Aufnahme bekräftigt. Innenminister Karner begründete dies mit der steigenden Zahl der Migranten auf der Balkanroute. Es habe in Österreich in diesem Jahr über hunderttausend illegale Grenzübertritte gegeben. Das sei ein Beweis, dass das System an vielen Enden nicht funktioniere. Neben Rumänien und Bulgarien soll nach dem Willen der EU-Kommission auch Kroatien in den Schengen-Raum aufgenommen werden. Hier wird mit einer Zustimmung gerechnet. Bundesinnenministerin Faeser sprach sich wie zuvor schon Kanzler Scholz für eine Aufnahme aller drei Länder aus. Sie hätten erhebliche Fortschritte gemacht, so Faeser. Sie kündigte an, noch einmal mit ihrem österreichischen Kollegen darüber zu sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 13:00 Uhr