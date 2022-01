Österreich legt Gesetzentwurf zur Impfpflicht ab 18 vor

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die österreichische Regierung hat ihren Gesetzentwurf für eine allgemeine Corona-Impfpflicht vorgelegt. Ab Februar soll sie für alle ab 18 in Kraft treten. Nach einer Übergangsphase bis Mitte März drohen Ungeimpften Strafen ab 600 Euro. Ausnahmen gibt es unter anderem für Schwangere. In Deutschland wird der Bundestag wohl Ende Januar erstmals über eine allgemeine Impfpflicht beraten. Gesundheitsminister Lauterbach hat nun der "Bild am Sonntag" gesagt, dass das Gesetz dabei drei Impf-Dosen vorschreiben sollte. Das schütze bei allen Virus-Varianten vor schweren Verläufen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 16.01.2022 14:00 Uhr