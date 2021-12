Österreich lässt Lockdown wie geplant auslaufen

Nachrichtenarchiv - 09.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich soll der Lockdown wie geplant in der Nacht zum kommenden Sonntag auslaufen. Die Öffnung werde begleitet von einem Mindeststandard an Schutzmaßnahmen, um einem neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionen vorzubeugen, sagte Bundeskanzler Nehammer in Wien. So gelte in Innenräumen eine FFP2-Maskenpflicht. Ungeimpfte müssen in Österreich weiterhin die Ausgangsbeschränkungen beachten. Seit Beginn des zwanzigtägigen Lockdowns ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich von 1100 auf etwa 530 gesunken.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.12.2021 01:00 Uhr