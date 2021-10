Österreich: Kurz will am Amt des Kanzlers festhalten

Nachrichtenarchiv - 08.10.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreichs Kanzler Kurz will an seinem Amt festhalten. In einer Presseerklärung sagte Kurz am Abend, seine Volkspartei sei handlungsfähig und handlungswillig. Er verwies darauf, dass der Bundespräsident in seiner Rede die Unschuldsvermutung erwähnt habe. Ein Politiker solle nicht besser als ein Normalbürger behandelt werden aber auch nicht schlechter. Kurz sagte, in der Emotion und in der Hitze des Gefechts habe er die eine oder andere SMS unglücklich formuliert. Die gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe seien aber falsch. Bundespräsident van der Bellen hatte zuvor gesagt, er sehe zwar eine Regierungskrise, aber keine Staatskrise. Mit öffentlichen Ratschlägen wolle er sich zurückhalten. Zunächst gelte es, den für Dienstag angekündigten Misstrauensantrag abzuwarten. Die Grünen fordern unterdessen, dass die ÖVP einen neuen Kandidaten für das Amt des Kanzlers präsentiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2021 20:00 Uhr