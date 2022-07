Österreich kündigt Klage gegen EU-Taxonomieregel an

Nachrichtenarchiv - 06.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich will juristisch gegen die neuen EU-Taxonomie-Regeln vorgehen, die heute das Europaparlament passiert haben. Klimaschutzministerin Gewessler sagte, eine Klage beim Europäischen Gerichtshof sei bereits vorbereitet. Sobald das, so wörtlich, "Greenwashing-Programm" in Kraft trete, werde man die Klage einbringen, ergänzte die Grünen-Politikerin. Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace will vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Hintergrund ist der Plan der EU-Kommission, ab dem kommenden Jahr Investitionen in Gaskraftwerke und Atomenergie unter bestimmten Voraussetzungen als klimafreundlich einzustufen. Damit könnte Geld von Anlegern fließen, die grüne Technologien finanzieren wollen. Nachdem das Europaparlament den Weg dafür heute frei gemacht hat, ist das Vorhaben politisch kaum mehr zu verhindern. Dafür müssten bis zum 11. Juli mindestens 20 EU-Staaten ein Veto einlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2022 20:00 Uhr