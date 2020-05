Österreich kündigt Grenzöffnungen nach Pfingsten an

Wien: Die Kontrollen an den österreichisch-deutschen Grenzübergängen sollen ab dem 15. Juni komplett wegfallen. Das hat das Bundeskanzleramt in Wien der Nachrichtenagentur APA bestätigt. Bereits ab übermorgen sollen die Kontrollen demnach nur noch stichprobenartig erfolgen. Seit heute früh sind schon mehrere kleinere Übergänge an den Grenzen zwischen Bayern und Österreich für Berufspendler, Anrainer und Landwirte geöffnet. Die Regierung in Wien hat ihr geplantes Vorgehen nach eigenen Angaben mit Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer abgestimmt. Das Bundeskabinett wird heute über Lockerungen an den Grenzen zu den anderen Nachbarländern beraten. Die aktuellen Regelungen laufen am Freitag aus. Die EU-Kommission wird in Brüssel Empfehlungen für eine schrittweise Öffnung der Grenzen im Schengenraum vorlegen. Wirtschaftskommissar Gentiloni hält nach eigenen Worten sogar eine Reisesaison im Sommer für möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 08:00 Uhr