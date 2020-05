Österreich kündigt Ende der Grenzkontrollen zu Deutschland an

Wien: Die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen am 15. Juni wieder komplett geöffnet werden. Das hat das Bundeskanzleramt in Wien bestätigt. Demnach soll es bereits ab Freitag nur noch stichprobenartige Kontrollen geben. Dieses Vorgehen ist laut österreichischen Medien mit Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer abgestimmt. Bereits heute früh haben mehrere kleinere Übergänge an den Grenzen zwischen Bayern und Österreich für Berufspendler, Anrainer und Landwirte geöffnet. Das Bundeskabinett berät heute darüber, wie es generell mit den Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll, die offiziell am Freitag auslaufen. Auch die EU-Kommission wird heute eine schrittweise Aufhebung der Grenzkontrollen in der EU empfehlen. Wirtschaftskommissar Gentiloni sagte der Süddeutschen Zeitung, er sei sogar optmistisch, dass es im Sommer eine Touristensaison geben könne, wenn auch mit Einschränkungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 07:00 Uhr