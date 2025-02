Österreich klagt über Pfandtourismus aus Deutschland

Der österreichische Getränkehandel bekommt immer mehr deutsche Pfandflaschen. Grund ist, dass seit Anfang Februar in Österreich pro Glasflasche 20 Cent gezahlt werden. In Deutschland sind es acht Cent pro Flasche. Wer also einen Träger mit 20 Flaschen in Deutschland kauft und in Österreich zurückgibt, bekommt 2,40 Euro mehr als er zuvor bezahlt hat. Grund für die Anhebung waren zu viele weggeschmissene Pfandflaschen.

