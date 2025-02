Österreich: Kickl will Neuwahlen - Entscheidung beim Bundespräsidenten

Bedenkzeit angekündigt: Österreichs Bundespräsident Van der Bellen will in Ruhe überlegen, wie es nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP weitergehen soll. FPÖ-Chef Kickl fordert eine Neuwahl. Die zieht Van der Bellen ebenso in Betracht wie eine Minderheits- oder Expertenregierung. Aber auch neue Koalitionsgespräche hält er für denkbar.

