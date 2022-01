Österreich ist seit heute wieder Hochrisikogebiet

Ukraine fordert von Deutschland Solidarität

Berlin: Kurz vor Beginn der Reise von Bundesaußenministerin Baerbock in die Ukraine und nach Russland setzt der ukrainische Außenminister, Kuleba, auf die Solidarität Deutschlands. Man erwarte einen deutlichen Kurs gegenüber den russischen Drohungen, sagte er in einem Zeitungsinterview. Auch die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann rät zu Härte gegenüber Russland. Putin habe "Großmachtfantasien" und wolle "zurück in die Zeit des Kalten Krieges", so die FDP-Politikerin. Nach den diplomatischen Krisengesprächen im Ukraine-Konflikt diese Woche reist Baerbock morgen nach Kiew und am Dienstag dann weiter nach Moskau. Russland verlangt den Verzicht einer Aufnahme der Ukraine in die Nato. // Aus Kiew hieß es, man halte an seiner Position, in die Nato zu wollen, fest. Der Westen fordert den Rückzug russischer Truppen an den Grenzen zur Ukraine und droht mit Sanktionen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.01.2022 10:00 Uhr