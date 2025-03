Österreich ist gegen Asyl-Rückweisungen an der deutschen Grenze

Wien: Österreichs Regierung lehnt die Pläne von Union und SPD zur Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze ab. Österreich werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien mit. Sollten die zuletzt sinkenden Asylzahlen wieder steigen, werde Österreich die EU-Notfallklausel auslösen und gar keine neuen Anträge mehr annehmen. Die Spitzen von Union und SPD hatten sich darauf geeinigt, an den Landesgrenzen auch Menschen zurückzuweisen, die ein Asylgesuch stellen - allerdings nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Nachbarstaat.

