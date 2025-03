Österreich investiert deutlich mehr in Modernisierung von Skigebieten als Bayern

München: Österreich hat seine Skigebiete in den vergangenen 30 Jahren deutlich mehr modernisiert als Bayern. Wie eine Datenanalyse des BR zeigt, wurden die Liftanalagen in Österreich in diesem Zeitraum um 56 Prozent vergrößert, so dass mehr Menschen transportiert werden können. Schlepplifte wurden beispielsweise durch große Sessellifte ersetzt. In Tirol gibt es bei den Beförderungskapazitäten sogar ein Plus von 76 Prozent. In Deutschland beträgt der Anstieg nur 15 Prozent. Auch bei den Beschneiungsanlagen liegt Österreich vorne, in Bayern werden drei Viertel der Skigebiete beschneit, in Österreich sind es 92 Prozent. Bei den Pistenkilometern gibt es im Nachbarland ein Plus von 30 Prozent, in Bayern ist dieser Wert weitgehend unverändert geblieben.

