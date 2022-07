Österreich holt bei Fußball-EM der Frauen ersten Sieg

Nachrichtenarchiv - 11.07.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Bei der Fußball-EM der Frauen in England hat Österreich seinen ersten Sieg geholt. Das Team gewann im zweiten Gruppenspiel gegen Nordirland mit 2:0. Zweites Spiel am Abend ist das Top-Duell zwischen England und Norwegen. Die deutschen Fußballerinnen müssen in ihrem Gruppenspiel morgen Abend gegen Spanien auf Stürmerin Lea Schüller verzichten. Die 24-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Laut DFB-Mitteilung hat die Bundesliga-Torschützenkönigin vom FC Bayern nur leichte Symptome und wurde im Teamhotel in London isoliert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2022 20:15 Uhr