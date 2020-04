Österreich hat mit Lockerung von Corona-Maßnahmen begonnen

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich hat heute als eines der ersten Länder in Europa damit begonnen, seine Maßnahmen gegen das Corona-Virus zurückzufahren. So konnten zahlreiche Geschäfte wieder öffnen. Besonders lange Schlangen bildeten sich vor den Garten- und Baumärkten. Die Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bestehen, außerdem gilt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Taxis. Die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig in den Geschäften aufhalten dürfen, bleibt begrenzt. Österreich steht in der Coronakrise vergleichsweise gut da. Die Zahl der Neuerkrankungen geht seit Tagen zurück; die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind bei weitem nicht ausgelastet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 18:45 Uhr