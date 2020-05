Österreich gibt Maskenpflicht Mitte Juni weitgehend auf

Nachrichtenarchiv - 29.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich verabschiedet sich angesichts niedriger Corona-Infektionszahlen Mitte Juni weitgehend von der Maskenpflicht. Das hat Bundeskanzler Kurz bekannt gegeben. Wenn die Grenzen zu Deutschland und anderen Nachbarländern am 15. Juni wieder geöffnet werden, muss in der Öffentlichkeit bis auf wenige Ausnahmen kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Masken müssen ab 15. Juni zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken, Praxen und Kliniken aufgesetzt werden. Innerhalb von 24 Stunden gab es nach Regierungsangaben lediglich 27 Neuinfektionen in Österreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 19:00 Uhr