Österreich gewinnt den ESC - Deutschland erreicht Platz 15

Basel: Österreich ist der diesjährige Gewinner des Eurovision Song Contest. Bei der Liveshow in Basel hat JJ mit der Pop-Oper "Wasted love" die meisten Punkte geholt. Als Countertenor, also Sänger mit der höchsten männlichen Stimmlage, war der der 23-Jährige bisher vor allem in der Welt der klassischen Musik zu Hause. Israels Sängerin Yuval Raphael belegte mit ihrem Song "New Day Will Rise" überraschend den zweiten Platz - mit nur einem Punkt Vorsprung auf Tommy Cash aus Estland, dessen Lied "Espresso Macchiato" von der komischen Inszenierung lebte. - Für Deutschland kamen die Geschwister Abor und Tynna auf Platz 15. Mehr als neun Millionen Menschen haben den Wettbewerb in der ARD verfolgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 12:00 Uhr