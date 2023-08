Österreich führt Mietpreisbremse ein

Wien: In Österreich wird für einen Großteil der Mieten in den nächsten drei Jahren ein Preisdeckel eingeführt. Das hat die Regierung aus konservativer ÖVP und Grünen heute angekündigt. Die Erhöhungen würden auf fünf Prozent pro Jahr begrenzt, sagte Kanzler Nehammer. Davon profitieren sollen 75 Prozent aller Mietverhältnisse, ergänzte Vizekanzler Kogler. An einer Lösung über den Zeitraum hinaus werde gearbeitet. Im kommenden Jahr drohten in Österreich bei vielen Wohnungen Mietpreiserhöhungen von 15 Prozent. Der Mietendeckel ist Teil eines Pakets zur Bekämpfung der Teuerung. Die Regierung in Wien will auch den Druck auf die Energiekonzerne erhöhen, die zuletzt gefallenen Preise bei Gas und Erdöl an die Kunden weiterzugeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 13:00 Uhr