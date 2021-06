Österreich erlaubt ab Juli wieder Tanzen in Clubs und Discos

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich plant ab 1. Juli weitere Lockerungen in der Corona-Krise: Angesichts sinkender Infektionszahlen soll dann in Clubs und Discos wieder getanzt werden dürfen. Zudem entfällt die Pflicht, eine FFP-2-Maske zu tragen, bei allen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. In einigen Bereichen, wie beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, muss jedoch weiter Schutzmaske getragen werden. Bundeskanzler Kurz sprach von einer "sehr, sehr guten Situation" in Österreich. Neben dem Ende des Tanzverbots entfällt ab Juli auch die nächtliche Sperrstunde, Sport- und Kulturveranstaltungen sind wieder ohne Kapazitätsbeschränkungen möglich. Voraussetzung ist allerdings die Vorlage eines negativen Corona-Tests, ein Impfnachweis oder der Nachweis einer überstandenen Covid-19-Erkrankung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 12:15 Uhr