Österreich erlässt weitere Kontaktbeschränkungen

FC Bayern muss Saisonauftakt doch ohne Zuschauer bestreiten

München: Der FC Bayern muss den Saisonauftakt in die Fußball-Bundesliga morgen doch ohne Zuschauer bestreiten. Hintergrund ist die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in der bayerischen Landeshauptstadt. Oberbürgermeister Reiter hat die Entscheidung am Nachmittag bekannt gegeben; gestern hatte die Stadt noch 7.500 Fans beim Heimspiel gegen Schalke 04 zugelassen. In München wurden in den letzten sieben Tagen fast 48 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Die Stadt hat deshalb auch ihr Alkoholverbot ausgeweitet, das am Wochenende an sogenannten Feier-Hotspots gilt: Nun gilt am Samstag auf der Theresienwiese ganztägig ein Konsumverbot für Alkohol. Die Stadt befürchtet dort private Ersatzfeiern für den ausgefallenen Wiesn-Auftakt. - In Bayern liegen derzeit vier Städte bei der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz über dem kritischen Wert von 50: Würzburg, Garmisch-Partenkirchen, Kaufbeuren und Kulmbach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 20:00 Uhr