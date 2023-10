Österreich bezeichnet EU-Asylreform als wichtigen Schritt

Wien: Die geplante europäische Asylreform stößt in Österreich grundsätzlich auf Zustimmung. Innenminister Karner sprach im Deutschlandfunk mit Blick auf die jüngste Einigung von einem "wesentlichen Fortschritt". Nun gehe es darum, in intensiven Verhandlungen an der Umsetzung zu arbeiten. Die EU-Staaten hatten sich gestern auf eine gemeinsame Position zur sogenannten Krisenverordnung verständigt. Diese sieht verschärfte Maßnahmen bei einer drohenden Überlastung des Asylsystems vor. Österreich hatte sich bei der Abstimmung gestern enthalten.

